Leia Também Vendas de produtos petrolíferos da Galp sobem 31%

A Galp registou vendas a clientes de 1,5 toneladas métricas de produtos petrolíferos no segundo trimestre, uma subida homóloga de 31% e um aumento 17% em relação aos primeiros três meses deste ano, informou esta segunda-feira a petrolífera liderada por Andy Brown num

remetido à CMVM.





Já na eletricidade, as vendas a clientes totalizaram 1.019

Gigawatts-hora (

GWh), um incremento de 50% face aos valores de um ano antes e de 7% em relação ao trimestre anterior. Aqui, a petrolífera aponta como fator para o crescimento "a maior aquisição de clientes".



No gás natural, único segmento a apresentar quebras - de 8% em termos homólogos e de 10% em cadeia, para os 4,5 Terawatts-hora (TWh) - a empresa 'culpa' o "efeito sazonal na procura".

A petrolífera Galp Energia tem registado "melhorias sequenciais" no seu desempenho operacional, mas tem sido um "progresso lento", de acordo com uma nota do RBC Capital Markets citada pela Bloomberg, num dia em que a empresa portuguesa anunciou uma escalada de 31% nas vendas de produtos petrolíferos. De acordo com os analistas, Biraj Borkhataria e Erwan Kerouredan a atualização feita esta manhã, antes da abertura de sessão, foi "ligeiramente negativa" para as expectativas sobre os resultados da empresa no mesmo trimestre.Os mesmos analistas consideram ainda que os volumes de produção foram "em linha com o consenso". Já a Jefferies diz que "os volumes comerciais foram aquém do esperado", esperando agora uma pequena revisão em baixa nas estimativas para o mesmo trimestre.