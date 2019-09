Receios de recessão entre gestores de fundos no nível mais alto em dez anos  

Quase 40% dos gestores de fundos sondados pelo Bank of America Merrill Lynch esperam uma recessão já no próximo ano e consideram que o risco de esta ser uma realidade está no nível mais alto desde 2009.





O inquérito, feito em setembro e publicado esta terça-feira, inclui a visão de 235 entrevistados que gerem um total de ativos no valor de 683 mil milhões de dólares.