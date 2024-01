Receitas da banca de investimento caem 16%

O recuo nas operações de mercado vai penalizar as receitas conseguidas pelos bancos de investimento a nível global. De acordo com o balanço feito pela Dealogic, os ganhos do setor, a nível global, deverão ter caído 16% no total do ano passado, com as receitas dos bancos de investimento mundiais a atingirem os 66,5 mil milhões de dólares.





...