Regulador europeu decreta restrições à venda de CFD

A Autoridade Europeia do Mercado de Valores Mobiliários (ESMA, na sigla em inglês) emitiu hoje um comunicado com novas regras sobre a venda de CFD e opções binárias a investidores de retalho.

No caso das opções, a ESMA decretou "a proibição do marketing, distribuição ou venda" a investidores de retalho. Entra em vigor a 2 de Julho.

Nos CFD são aplicadas restrições no marketing, distribuição ou venda a investidores de retalho, como a imposição de limites de alavancagem na abertura de posições, que vão de 2 para 1 no caso das criptomoedas a 30 para 1 nos principais pares cambiais.

Acresce ainda a introdução de uma regra de fecho de posições quando é consumida 50% da margem ou a inclusão de um alerta de risco com um formato "standard".

"As medidas que a ESMA tomou hoje representam um avanço significativo em direcção a uma maior protecção dos investidores na União Europeia. As novas medidas em relação aos CFD vão, pela primeira vez, garantir que os investidores não podem perder mais dinheiro do que aplicam, restringir o uso da alavancagem e providenciar alertas de risco compreensíveis para os investidores", afirma Steven Maijoor, o presidente da ESMA, no comunicado.

As medidas estarão em vigor por um período de três meses após a entrada em vigor.