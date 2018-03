Regulador europeu proíbe opções binárias e restringe CFD a investidores de retalho

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) anunciou esta terça-feira, 27 de Março, novas medidas relativas ao fornecimento de contratos diferenciais (CFD) e opções binárias para proteger os investidores de retalho de instrumentos classificados como "complexos e com falta de transparência".





As medidas acordadas incluem a proibição da comercialização, distribuição ou venda de opções binárias e investidores de retalho e uma restrição da comercialização, distribuição ou venda de CFD. Em comunicado, o regulador esclarece que "esta restrição consiste em limites de alavancagem na abertura de posições, uma regra de encerramento da margem por conta, uma protecção contra o saldo negativo por conta, impedir a utilização de incentivos por um fornecedor de CFD, e um aviso de risco específico claro de forma padronizada".