REN no mercado para emitir 300 milhões em dívida verde. Juro indicativo supera os 4%

A REN -

Redes Energéticas Nacionais está no mercado de dívida. A, com maturidade a oito anos, noticia esta terça-feira a Bloomberg.

Leia Também REN prepara ida ao mercado de dívida verde

A colocação de dívida é noticiada um dia após a Bloomberg ter reportado que a empresa tinha mandatado um sindicato bancário para organizar uma série de reuniões com investidores em obrigações, na segunda-feira. A liderar a operação está o JPMorgan, com o Barclays, CaixaBI, ING, Mediobanca, Millennium BCP e o Santander como "joint bookrunners".Esta nova emissão acontece depois de um ano em que a. Entre janeiro e setembro, o resultado líquido ascendeu aos 96,2 milhões de euros, o que representa um aumento 18,2% face ao mesmo período do ano anterior. Os números do acumulado de 2023 só serão conhecidos a 6 de março.Depois de um arranque de sessão inalterado, as ações da cotada, que é liderada por Rodrigo Costa, cedem 0,22% para os 2,22 euros.