Rússia vai suspender venda de obrigações para o resto do ano

O anúncio foi feito pelo ministro russo das Finanças: a Rússia vai suspender as vendas de obrigações para o resto do ano. O governante prometeu ainda recorrer aos meios legais caso as sanções levem o país a um “default”.

