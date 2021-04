Serviços à lupa em Portugal e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O líder da CSU, Markus Söder, declarou este domingo que disputará a corrida com o líder do partido conservador CDU, Armin Laschet, para se apresentar como candidato da coligação a suceder à chanceler Angela Merkel nas eleições legislativas de setembro. Esta candidatura deverá acelerar a decisão do candidato pela coligação, que tem vindo a perder terreno nas sondagens.