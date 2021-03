"Short-sellers" esfregaram as mãos com queda no setor tecnológico em Wall Street

Esta semana, a empresa anunciou que iria apostar no segmento de venda de jogos online, e apresentou Ryan Cohen, fundador da Chewy.com, como novo líder para o seu departamento de e-commerce.

De acordo com a Bloomberg, Cohen irá encabeçar o novo projeto de transformação da empresa que parece ter ganho balanço com a forte procura de que foi alvo por milhões de investidores amadores no retalho no início deste ano.









A recente queda no setor tecnológico e no índice Nasdaq Composite foi aproveitada por muitos investidores para engordarem as suas carteiras com milhares de milhões de dólares, com a desvalorização de empresas como a Tesla a serem bem-vindas para estes "short-sellers".De acordo com a Ortex, uma empresa de análise financeira, a fabricante de veículos elétricos foi a empresa que mais dinheiro rendeu a este tipo de investidores, que obtiveram lucros a rondar os 4,2 mil milhões de dólares em 2021 graças a à Tesla.Na tabela das empresas que mais dinheiro renderam aos "short-sellers" aparece também a Zoom, que rende mil milhões, e ainda a Apple, segundo a empresa de análise citada pela Reuters.Contudo, este grupo de investidores foi prejudicado pela fabricante de videojogos Gamestop, que nas últimas semanas ganhou cerca de 400%.Em outras apostas importantes, os investidores fizeram cerca de mil milhões de dólares a apostarem na queda do QQQ, um ETF que rastreia o desempenho do Nasdaq 100.