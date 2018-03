Só 25% evita perdas com investimento em CFD

A sua opinião

mais votado 25% ?... já é muito bom! Há 27 minutos porque as % típicas nos Mercados são superiores àquele número,

o que é absolutamente lógico tendo em conta o panorama

que por exemplo se verifica nos EUA:

Se só pequena % de empresas cotadas é responsável por lucros

que tornam positivo um investimento diversificado,

e se é, e sempre foi, muito difícil identificar essa %

(recordem-se os Analistas suíços levando 8 meses para estudar uma ação;

recorde-se Warren Buffett com 87 anos, lendo 500 páginas por dia !!”),

então é lógico que a % de sucesso em Bolsa tenha de ser necessariamente baixa.

Investindo-se desde 1926 no Mercado dos EUA,

uma rendibilidade positiva, só teria sido obtida

se se tivesse conseguido identificar “à priori”

as 4% melhores ações para investir !!!

Tal não foi impossível,

mas que ninguém pense que a atividade nas Bolsas

possa ser generosa fonte de Maná

para quem não estiver disposto a trabalho árduo (mas compensatório)

associando, por exemplo como na Aviação e outras atividades,

Prudência, Competência e Coragem.



