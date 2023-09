Softbank encaixa 4,8 mil milhões com entrada da Arm na bolsa de Nova Iorque

Leia Também Arm dispara quase 25% em dia de estreia em Nova Iorque

O grupo japonês SoftBank anunciou esta terça-feira que encaixou 5.123 milhões de dólares (4.787 milhões de euros) com a entrada em bolsa do fabricante britânico de chips Arm, subsidiária do grupo.A Arm, um dos principais fornecedores da atual indústria de telemóveis, estreou-se no mercado de ações tecnológicas Nasdaq, em Nova Iorque, na semana passada, naquela que foi a maior Oferta Pública de Venda (OPV) dos Estados Unidos realizada este ano.O preço inicial por ação foi de 51 dólares, sendo que a empresa terminou a primeira sessão de negociação na bolsa de Nova Iorque nos 63,59 dólares, um aumento de 24,69%, refere a empresa em comunicado.A SoftBank vai afetar as receitas da OPV aos seus fundos de reserva, na sequência dos prejuízos significativos registados nos últimos dois anos devido à desvalorização dos seus investimentos em tecnologia e à antecipação de potenciais novos investimentos no setor da inteligência artificial de ponta, no qual a Arm tem interesses.A Arm, com sede no Reino Unido, fabrica componentes de circuitos integrados para quase todos os smartphones atuais, bem como computadores para a Apple, centros de dados da Amazon e para automóveis.Em 2016, a SoftBank adquiriu a Arm por cerca de 32 mil milhões de dólares (29 mil milhões de euros) e em 2020 concordou em vendê-la à norte-americana Nvidia por cerca de 40 mil milhões de dólares (37,4 mil milhões de euros), embora o negócio tenha sido cancelado em 2022 após objeções de reguladores e concorrentes.No início deste ano, o Softbank anunciou que estava a considerar ser admitido à cotação na bolsa nova-iorquina para recuperar o investimento feito na compra do fabricante britânico de chips Arm, devido à avaliação mais elevada que os investidores norte-americanos dão às ações da Arm, a qual tem sofrido uma queda significativa em outras regiões do mundo.