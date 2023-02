Sonae e Jerónimo Martins entre as maiores empresas familiares do mundo

A Jerónimo Martins e a Sonae fazem parte da elite das 500 maiores empresas familiares do mundo, sendo as únicas portuguesas a figurar no índice elaborado pela Universidade de St.Gallen e pela consultora Ernst & Young (EY). A dona do Pingo Doce ocupa mesmo o grupo das 100 primeiras, estando na 69.ª posição, enquanto a proprietária do Continente está mais abaixo, no 231.º lugar.





...