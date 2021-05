Sotheby's vai aceitar bitcoin e ether em leilão de obra de Banksy

Os preços da bitcoin prosseguiram o movimento de subida neste sábado, 1 de maio, a ganharem 6% para perto de 58.000 dólares. Mas a maior criptomoeda do mundo tem estado a ser ofuscada pelo brilho da ether.





A Sotheby’s, umas das maiores empresas de leilões do mundo, disse nesta terça-feira que vai aceitar bitcoin e ether como forma de pagamento pela obra de Banksy "Love is in the Air", sendo esta a primeira vez que serão permitidas criptomoedas num leilão de arte física.A licitação para a obra está estimada entre 3 milhões de dólares a 5 milhões de dólares, disse a Sotheby’s, com o comprador a ter a opção de pagar com criptomoeda.A empresa anunciou que fechou contrato com a bolsa de criptomoedas Coinbase Global para a venda. A Coinbase disse que ia ajudar a gerir as flutuações de preços durante o leilão em Nova Iorque na próxima semana.

A ether atingiu um novo máximo histórico acima dos 3.000 dólares, com os preços a quase quadruplicaram este ano, seguindo a disparar 290% desde janeiro.

Também a bitcoin está a ter um desempenho forte em 2021, tendo já quase duplicado de valor. Esta criptomoeda tem sido bastante impulsionada pelo facto de muitas empresas e instituições financeiras, como a Tesla, Mastercard e BNY Mellon, a apoiarem.

O valor total de todas as ethereum em circulação é agora de cerca de 333 milhões de dólares, refere a CNN citando os dados da CoinMarketCap. Já o valor de mercado da bitcoin ascende a perto de 1,1 biliões de dólares.