Startup de moto voadora despenha-se na estreia no Nasdaq

Aerwins Technologies, a fabricante de uma moto voadora (XTurismo), avaliada em 600 milhões de dólares, que custa 555 mil dólares foi um fracasso.A empresa, que começou a negociar esta segunda-feira chegou a tombar 57,75% para 0,0676 dólares por ação, depois de ter entrado em bolsa a valer 0,16 dólares por ação. A queda contrasta com uma subida de 25% na passada quinta-feira da Pono Capital, no dia em que tinha sido anunciada a entrada da Aerwins em bolsa.

Como parte da SPAC, a Pono Capital e a Aerwins têm um acordo com a Yorkville Advisors Global para uma compra de ações em "standby" que permitiria vender até 100 milhões de dólares em ações. Este instrumento tem-se tornado mais popular recentemente com os investidores de uma SPAC a venderem de forma massiva as suas participações, com a entrada de uma nova cotada.