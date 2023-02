Startup de mota voadora inspirada no Star Wars vai começar a voar em bolsa

A Aerwins, que também vende drones e tecnologia relacionada, diz que a sua "hoverbike" consegue voar por 40 minutos, a uma velocidade de até 100 quilómetros por hora. A empresa tem igualmente argumentado que a mota voadora pode ajudar os serviços de emergência, inspeção de infraestruturas, bem como puro entretenimento.

As SPAC, como a Pono Capital, levantam dinheiro em ofertas públicas, fazem fusões com empresas privadas e depois tornam-nas públicas, oferecendo um prazo mais curto de listagem em bolsa. São no fundo veículos que permitem empresas mais pequenas entrarem em bolsa de forma mais fácil e com menores custos.



A empresa refere ainda que o Nasdaq aprovou a entrada em bolsa esta quinta-feira e o "trading" deve começar na segunda-feira.

A startup japonesa, Aerwins Technologies, que está vender uma "hoverbike" inspirada no Star Wars, recebeu aprovação para começar a cotar no Nasdaq, como resultado de uma fusão com a Pono Capital. O anúncio foi feito através de um comunicado de empresa visto pela Reuters.A fabricante da "hoverbike" XTurismo, que funciona tal como uma mota, mas com hélices, estima uma avaliação de 600 milhões de dólares. O preço da "mota voadora" é de 682 mil dólares (622 mil euros, ao câmbio atual).A entrada em bolsa da Aerwins acontece numa altura em que várias startups de mobilidade têm tido dificuldade em levantar financiamento, com as avaliações sob pressão e uma forte reversão do que foi o "boom" das entradas em bolsa através de cheques em branco, ou SPAC,