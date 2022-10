Sua semana dia a dia: “earnings season”, leilão de BT e a economia chinesa

A "earnings season" arrancou na semana passada com as contas dos grandes bancos em Wall Street e acelera esta semana ainda com o setor financeiro e as tecnológicas. Na segunda-feira é a vez do Bank of America e, na terça-feira, do Goldman Sachs e da Netflix. A Tesla, liderada por Elon Musk, mostra os resultados trimestrais na quarta-feira.