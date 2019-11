TAP vai pagar quase 6% para emitir dívida a 5 anos

A TAP está esta sexta-feira no mercado com uma emissão de dívida a cinco anos, sendo que no arranque da operação a companhia aérea portuguesa está a oferecer uma rendibilidade de 5,875%.

Segundo a Bloomberg, a emissão ficará fechada hoje, com os livros de ordens a encerrarem pelas 14h30 em Londres. Ainda não há indicações de procura e a taxa de juro é ainda indicativa, podendo variar até ao fecho da operação.

A companhia aérea liderada por Antonoaldo Neves anunciou na segunda-feira que ia avançar com uma emissão de obrigações a cinco anos de 300 milhões de euros com o objetivo de refinanciar dívida existente e estender a maturidade média.

Para avançar com a emissão, a TAP solicitou rating das agências de notação financeira. A Standard & Poor’s atribuiu um "rating" inicial de "BB-" à empresa de transporte aéreo portuguesa, o que se situa no terceiro patamar do nível considerado "lixo".

Já a Moody’s atribui uma notação de B2, classificação corresponde ao quinto nível do chamado "lixo" – sendo, pois, considerado um investimento especulativo (por oposição ao investimento de qualidade).



Prémio elevado face a emissões comparáveis

Os gestores da TAP estiveram em "road show" nos últimos dias e os bancos responsáveis pela operação são o Morgan Stanley, o Citi e o JPMorgan.

A confirmar-se esta taxa de juro próxima dos 6%, a TAP vai suportar um custo superior à emissão de obrigações para o retalho realizada há cinco meses. A companhia aérea colocou 200 milhões de euros em títulos a 4 anos com uma taxa de juro de 4,375%.





Apesar do prazo da emissão de hoje ser ligeiramente superior, os investidores institucionais estão assim a exigir um prémio superior aos particulares para comprar dívida da TAP.

A confirmar-se a taxa de 5,875%, a TAP está a pagar um prémio próximo de 5,8 pontos percentuais face às obrigações soberanas portuguesas ("yield" de -0,06% a cinco anos) e acima de 6 pontos percentuais tendo em conta a taxa de juro do euro ("yield" de -0,22%).