Tesouro espera compensar quebra nos certificados com mais idas ao mercado

Um crescimento económico que sustentou o excedente das contas públicas é um dos principais argumentos do Tesouro junto dos grandes investidores em dívida pública pública portuguesa. Numa nova apresentação publicada este mês, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP explica que a inversão no apetite por certificados de aforro será compensada com mais idas ao mercado.



...