No ano passado foram enviadas para os serviços de contrastaria, pelas empresas de ourivesaria e joalharia, 4,5 milhões de peças. Foram mais um milhão face a 2020, o que representa um crescimento de 28,6%. Os números são da edição desta quarta-feira do Diário de Notícias (DN).

De acordo com o jornal, o setor não atingiu ainda números pré-pandemia - em 2019 foram contratadas 5,7 milhões de peças - mas o setor fala já numa "clara recuperação" sentida sobretudo na segunda metade do ano passado em que, aí sim, os números comparam já com os do ano anterior.

Em setembro de 2020, prossegue o jornal, verificou-se mesmo um recorde mensal absoluto, com quase 700 mil peças contrastadas.

A Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), citada pelo DN, fala já num "processo de retoma" que, diz, está assente no regresso dos turistas e das cerimónias religiosas, como os casamentos e batizados.

Esta recuperação é vista também pelo setor como "alguma vontade do consumidor de voltar, de novo, a investir em jóias como reserva de valor". O DN lembra que nas duas últimas décadas as cotações do ouro subiram 600%.

Com a pandemia, o setor perdeu quase 35% das vendas.