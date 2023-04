Capital da ourivesaria em Portugal dá as mãos para ganhar o mundo

Há achados que revelam as velhas raízes da vivência humana neste local vizinho do Porto desde a pré-história, com a exploração das minas de ouro nas regiões próximas e a posição estratégica do "Crasto" a comprovar a permanência dos romanos nestas terras, sendo que a denominação "Gondomar" é atribuída ao rei visigodo "Gundemaro" que, em 610, teria aqui fundado um Couto, apesar de não haver vestígios dos cavaleiros visigóticos.

Certo é que Gondomar viria a tornar-se a capital da ourivesaria em Portugal, concentrando 42% da produção anual do setor, pelo que a Câmara de Gondomar decidiu agora lançar uma nova marca para a ourivesaria e joalharia do concelho.

Gondomar Original Jewellery é o nome dado ao selo de certificação que irá a partir de agora identificar as peças com origem na região, estando a apresentação da iniciativa marcada para esta quinta-feira, 20 de abril, na Fundação Júlio Resende, situada na marginal ribeirinha do concelho.

"A autarquia pretende com esta campanha conseguir agregar um conjunto de 100 empresas numa fase inicial, esperando que com o crescimento e desenvolvimento do projeto este número possa aumentar",avança a autarquia, em comunicado.

"Com a criação deste selo de certificação, pretendemos unir todo o setor da ourivesaria e joalharia de Gondomar, dando-lhe uma nova identidade, maior modernidade e com isso conseguir mostrar ao mundo aquilo que de melhor fazemos nesta arte secular", explica Marco Martins, presidente da autarquia gondomarense.

A Câmara de Gondomar estima que existam atualmente no concelho cerca de 445 empresas nesta área de atividade, sendo que cerca de 70% são empresários em nome individual.





O volume de negócios deste grupo de empresas "ronda os 50 milhões de euros", tendo um peso de 35% na indústria da região.

"O setor que emprega cerca de 800 pessoas, tratando-se assim do quarto com maior empregabilidade no concelho", realça, enfatizando que a ourivesaria, a joalharia, a bijutaria e a relojoaria nacionais são cada vez mais exportadas para vários mercados externos, nomeadamente para Espanha, Hong Kong, Alemanha, Itália, Estados Unidos, França e Suíça.





"Em termos de volume de exportação estima-se que o setor tenha atingido em 2022 os 60 milhões de euros", refere.

De resto, "apesar das micro e pequenas empresas continuarem a ser dominantes", a Câmara de Gondomar aponta para "uma progressiva modernização, quer através dos meios de fabrico, quer pela alocação de meios digitais à mesma", notando, ainda, que "as empresas com mais capacidade e mais alicerçadas no mercado procuram já outros mercados, nomeadamente a nível internacional, o que necessariamente implica um ajustamento do sistema produtivo e também da sua presença digital", sinaliza.

Sem revelar a imagem que irá associar-se à campanha Gondomar Original Jewellery, adianta que terá as mãos como símbolo, uma vez que "são as mãos que trabalham e que constroem aquele que é um dos maiores setores de atividade do município. Com esta campanha pretendemos dar a mão e impulsionar esta área de negócio, dando-lhe a dimensão que ela merece", sublinha o autarca.

A cerimónia de apresentação da campanha, que estará a cargo de Marco Martins, contará com a presença de vários ourives, associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, embaixadas, consulados, entidades públicas, entre outros convidados.





"Paralelamente ao evento decorrerá uma exposição de peças representativas do setor desde joias, ourivesaria e peças decorativas", remata a Câmara de Gondomar.