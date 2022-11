Uma em cada dez famílias põe 40% do salário na prestação

As prestações mensais vão pesar mais nos orçamentos das famílias com crédito à habitação. Segundo as estimativas do Banco de Portugal, presentes no relatório de estabilidade financeira divulgado ontem, mais de um em cada dez contratos vai atingir um rácio entre a prestação e os rendimentos superior a 40% no final do próximo ano, o que agrava o risco de atrasos nos pagamentos.





