Venda parada da Galp dá 169 milhões ao Estado

Foi em setembro de 2017 que a quinta fase de privatização da Galp Energia voltou à estaca zero. Nessa data, venciam as obrigações referentes aos 7% que o Estado ainda detinha na petrolífera. Só que a maioria dos investidores optou por receber o dinheiro aplicado, em vez de ficar com as ações. Apenas três optaram por receber títulos, ficando com um total de 10.512 ações. Como resultado, a Parpública

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...