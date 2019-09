Dow Jones cai 0,1% para 27.084,86 pontos, o Standard & Poor’s 500 perde 0,28% para 2.997,53 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,25% para 8.165,73 pontos.

Os bancos centrais de todo o mundo têm tentado dar força às economias das respetivas regiões, numa tentativa de contornar o impacto deixado pela guerra comercial entre os EUA e a China que já dura há mais de um ano. Na semana passada, foi a vez do BCE abrir mãos a mais estímulos e espera-se que hoje seja a vez da Reserva Federal dos EUA.



As expectativas de taxas de juro muito baixas têm dado força aos mercados norte-americanos e o S&P 500 encontra-se por esta altura apenas a 1% do seu máximo histórico.



Nos últimos dias, as bolsas têm sido pressionadas pelo ataque às instalações da Saudi Aramco, na Arábia Saudita, que causou uma grande subida no preço do petróleo e agudizou as tensões geopolíticas principalmente com o Irão.



Entre as empresas, a FedEx afunda 11,5% depois de alertar o mercado que os seus resultados iriam ficar aquém das expectativas dos analistas.