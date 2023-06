Warren Buffett reforça posição em cinco empresas japonesas

Leia Também As escolhas de Warren Buffett, as reestruturações na banca e os reguladores

A norte-americana Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, reforçou a posição em cinco empresas japonesas para mais de 8,5%, em média. As empresas em causa são a Itochu, a Marubeni, a Mitsubishi, a Mitsui e a Sumitomo.Tal como a própria Berkshire, estas empresas nipónicas têm um portfólio diversificado com investimentos a longo prazo.Este reforço de investimento no Japão faz cumprir a posição assumida por Buffett em abril, quando disse que a sua empresa iria reforçar a sua posição em companhias nipónicas. As palavras do multimilionário surgiram na sequência de uma viagem ao Japão, onde se reuniu presencialmente com diferentes líderes de empresas.A aposta clara de um dos maiores investidores de sempre levou estas empresas a baterem recordes. Desde o início do ano, a Mitsubishi valorizou mais de 60% em bolsa para 9,98 mil milhões de ienes, enquanto a Mitsui cresceu mais de 40% para 8,69 mil milhões de ienes e a Itochu avançou mais de 35% para 8,90 mil milhões. E estes bons ventos não deverão ficar por aqui, uma vez que a Berkshire admite continuar a reforçar a posição nestas empresas até um máximo de 9,9%.As preferências de Buffett pelo Japão, aliadas a sinais de uma inflação estável no país e a um melhor retorno dos acionistas, mostraram-se a receita certa para os índices do país. O Topix - que conta com cotadas como a Mitsubishi - valorizou mais de 21% desde o início deste ano, enquanto o Nikkei cresceu mais de 27% em bolsa.