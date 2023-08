Berkshire de Buffett com os melhores resultados trimestrais de sempre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Berkshire Hathaway registou o seu lucro operacional trimestral mais elevado de sempre, à boleia da subida das taxas de juro e dos resultados da área seguradora.

Os resultados operacionais trimestrais, apresentados este sábado, aumentaram 6,6% para 10,04 mil milhões de dólares, em comparação com os 9,42 mil milhões de dólares do ano anterior.

Estes resultados operacionais refletiram as recentes aquisições da Alleghany, cujas actividades incluem várias seguradoras e uma empresa de brinquedos, bem como a startup de camiões autónomos Pilot, que acrescentou 114 milhões de dólares de lucro.

O lucro líquido totalizou 35,91 mil milhões de dólares, número que contrasta com uma perda de 43,62 mil milhões de dólares no ano anterior.

A subida das taxas de juro e os melhores resultados da seguradora automóvel Geico permitiram que as empresas de seguros da Berkshire gerassem mais dinheiro no segundo trimestre, com o lucro a aumentar 38% e os juros com outros rendimentos de investimentos a sextuplicarem.

No entanto, embora o lucro operacional tenha ultrapassado os 10 mil milhões de dólares, essas mesmas taxas crescentes tornaram mais dispendiosa a compra e a renovação de casas, prejudicando os resultados da Clayton Homes da Berkshire e as empresas de produtos de construção, bem como a compra de veículos de recreio da sua unidade Forest River, onde as receitas caíram 34%.

Os lucros também caíram numa das maiores empresas da Berkshire, a companhia ferroviária norte-americana BNSF, com um declínio de 24%, reflectindo a diminuição dos envios de bens de consumo, a concorrência dos preços dos camionistas e o aumento dos salários dos empregados.

Segundo a Reuters, a Berkshire vendeu no segundo semestre mais 8 mil milhões de dólares de ações do que comprou e recomprou menos das suas próprias ações, tendo terminado junho com um valor quase recorde de 147,4 mil milhões de dólares em dinheiro.

"A história aqui são as taxas de juro e as avaliações das ações", disse Jim Shanahan à Reuters, analista da Edward Jones com uma classificação de "compra" da Berkshire.

"O impacto das taxas de juro mais elevadas nos rendimentos dos investimentos está a compensar o abrandamento económico causado por essas mesmas taxas", acrescentou. "E é evidente que não existem muitas oportunidades de investimento atractivas".

Atenção ao Oráculo de Omaha



Os investidores acompanham de perto a atividade e os resultados da Berkshire devido à reputação de Buffett. Além disso, o grosso dos investidores acredita que os resultados das unidades operacionais da empresa sediada em Omaha, no Nebraska, refletem frequentemente as tendências económicas.

Warren Buffett faz 93 anos a 30 de agosto. A sua fortuna está avaliada em 117,5 mil milhões de dólares, sendo a sexta pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes.