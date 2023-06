Zona Euro, EUA e Reino Unido: mensagem conjunta é de que juros vão subir mais

Os bancos centrais da Zona Euro, Estados Unidos e Reino Unido têm subido juros há mais de um ano para tentar travar a inflação, mas ainda há mais a fazer. A partir do fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, os líderes das três autoridades monetárias replicaram uma mesma mensagem de que as taxas ainda vai aumentar mais."Cobrimos muito do terreno, mas temos mais a percorrer", começou por dizer a presidente do BCE, Christine Lagarde, no painel de governadores que encerra o evento. O BCE já indicou que vai subir juros também em julho, mas depois disso Lagarde não se compromete. "Ainda não posso dizer sobre setembro porque vai depender dos dados", mas "o que sabemos é que temos mais a fazer", sublinhou.O BCE aumentou as três taxas em 400 pontos base desde julho do ano passado. Por seu turno, a Reserva Federal dos EUA começou mais cedo, em maio, e a revisão em alta total foi de 500 pontos base. Mas o último encontro foi de pausa - apesar de o presidente Jerome Powell não querer usar essa palavra."O que lhe estamos a chamar é uma manutenção dos atuais níveis de taxas de juro", disse o norte-americano no mesmo painel. Apesar de indicar que "percorremos um longo caminho" desde o início do ciclo, garantiu que "há mais restrição [monetária]" no futuro. "É uma continuação", disse Powell, acrescentando que ainda nada está decidido nem fora de questão.Por seu turno, o Banco de Inglaterra (BoE) contrariou a estratégia dos EUA, tendo surpreendido na última reunião de política monetária ao subir juros em 50 pontos base e não deverá ficar por aqui. O governador da autoridade monetária britânica Andrew Bailey sublinhou que "temos trabalho a fazer e esse trabalho e fazer a inflação regressar a meta aos 2%".Bailey frisou mesmo que "compreende as preocupações" que podem surgir com este desafio "hawkish", "mas receio ter de dizer sempre que o resultado é pior", no sentido de continuar a agravar os juros diretores no Reino Unido.(Notícia em atualização)