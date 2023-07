Inflação britânica não dá tréguas e Brexit também tem culpas no cartório

A queda no número de imigrantes provenientes da (UE) para o Reino Unido, devido ao Brexit, ajudou a alimentar o sobreaquecimento do mercado britânico de trabalho – um movimento que se caracteriza por uma maior oferta do que procura – o que por sua vez se refletiu na manutenção da inflação em níveis elevados, segundo uma nota de "research" do Goldman Sachs a que o Negócios teve acesso.