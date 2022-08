CEO da Carlyle abandona cargo cinco meses antes do fim

Kewsong Lee, CEO do grupo de capital de risco Carlyle, abandonou o cargo meses antes do fim do contrato. A saída, segundo o Financial Times, deve-se a um impasse na negociação do contrato entre as duas partes, numa altura em que faltavam ainda cinco meses para o fim da colaboração.



Em vez de ter prosseguido as negociações, o grupo terá decidido não renovar o contrato de Lee e o gestor optou pela demissão, avança o Financial Times. "Tanto o conselho de administração da empresa como o Sr. Lee concordaram mutuamente, como parte das suas discussões, que este é o momento oportuno para iniciar uma procura por um novo CEO", indica a Carlyle em comunicado.



Kewsong Lee, de 56 anos, é um empresário com origens coreanas e norte-americanas, que foi vice-presidente da Carlyle a partir de 2017 e nomeado diretor executivo em julho de 2020. O anúncio do abandono do cargo atira o grupo de 376 mil milhões de dólares (369 mil milhões de euros) para a indecisão na liderança, numa altura de extrema volatilidade nos mercados devido à situação económica mundial.

À Reuters, Bill Conway, um dos cofundadores do grupo Carlyle, afirma que terá agora as funções de CEO por tempo limitado, mas a procura por um novo "líder" vai ser feita "com um sentido de urgência".

Nos últimos resultados apresentados a empresa superou os seus rivais ao registar um crescimento de 4% no setor imobiliário e de 2% em fundos de crédito, ao contrário da Blackstone and KKR que registaram uma queda no portfólio de 6,7% e 7%, respetivamente.