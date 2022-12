Fundo de Investimento Europeu injeta 50 milhões de euros no World Fund

Leia Também CE propõe certificação de remoções de carbono para atingir neutralidade carbónica

O Fundo de Investimento Europeu (FIE) injetou 50 milhões de euros no fundo dedicado a "climate tech" World Fund, naquele que foi o maior investimento do organismo em capitais de risco e que contou também com o apoio do programa InvestEU.O World Fund - onde também investiram a sucursal alemã da PwC, a Ecosia e o fundo de pensões da Agência Ambiental britânica - aposta em startups que mostrem potencial para conseguir captar da atmosfera 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.O fundo já investiu em empresas como a IQM, líder em computação quântica, a startup espacial europeia Space Forge e a plataforma de fermentação de precisão Planet A Foods.O investimento do FIE faz parte da estratégia do organismo de apostar em pequenas e médias empresas na Europa, garantindo que 16% (meta de 2022) das suas apostas seguem para projetos relacionados com o ambiente e o clima, alargando esse objetivo aos 25% até 2024."Vemos este investimento histórico - um dos maiores que o FIE já fez em um fundo de capital de risco - como um forte sinal de que a União Europeia leva a sério a crise climática. Isto vai ajudar-nos a continuar a nossa missão de apoiar os fundadores que estão a trabalhar na descarbonização em grande escala", indicou, num comunicado enviado esta quarta-feira às redações, Danijel Viševic, co-fundador do World Fund."O mercado dos capitais de risco focados em tecnologia climática na Europa está a dar os primeiros passos e o World Fund destaca-se com um forte histórico, rede, hipótese de investimento e experiência, bem como conhecimento científico e comercial dentro da sua equipa fundadora. Esses fatores, juntamente com os critérios de medição do potencial de desempenho climático do World Fund, convenceram-nos a investir, com o apoio da Comissão Europeia, e esperamos apoiar a próxima geração de startups climáticas de todo o continente", indicou, por sua vez, o CEO do FIE, Alain Godard.Já Paolo Gentiloni, comissário europeu da Economia, sublinha que "este acordo é um excelente exemplo de como o programa [InvestEU] nos ajudará a alcançar os nossos objetivos ambientais por meio do apoio a startups de tecnologia inovadora."