Fundos escolhidos pelo Banco do Fomento querem rentabilidade de 8%

Os 14 fundos de investimento escolhidos pelo Banco do Fomento, no âmbito do programa "Consolidar", para investir em PME portuguesas, esperam uma rendabilidade anual média de 8%. A informação é avançada na edição desta sexta-feira, 7 de outubro, do Jornal Económico Fonte do setor indica que abaixo desse valor, o investimento perde interesse para os fundos. Ainda assim, o valor de referência para o Banco do Fomento são os 5%. Como o Negócios tinha avançado , o dinheiro vai começar a chegar às empresas escolhidas durante o primeiro semestre do próximo ano e terá de ser investido até ao final de 2025.