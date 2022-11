Gestora de ativos do Montepio lança fundo para atrair investimento em cotadas dos EUA

A unidade de gestão de ativos do grupo Montepio lançou, esta segunda-feira, um novo fundo, o Fundo Montepio Ações EUA, para atrair investidores que estejam interessados em grandes empresas dos EUA e que tenham uma elevada tolerância ao risco, avançou o Montepio Gestão de Activos, numa nota de imprensa.Os investidores vão poder aplicar o seu capital em empresas como a Apple, Meta, do Facebook, Alphabet da Google, Coca-Cola, Walt Disney, Nike, Morgan Stanley, Microsoft, Pfizer, Tesla, Visa e ainda outras grandes empresas multinacionais cotadas.O valor mínimo de subscrição do fundo é de 10 euros, sem comissões de subscrição ou de resgate, e é voltado para investidores que visam investir a médio e longo prazo - investimentos com maturidades superiores a cinco anos - e que tenham tolerância a perdas de capital e volatilidade do investimento.

"Pretendemos oferecer uma oportunidade de investimento diversificado e acessível, com baixos valores de subscrição, em contraposição com o investimento direto em ações, com maior complexidade e menos eficiente em termos de custos e diversificação", afirma Nuno Coelho, Administrador da Montepio Gestão de Ativos.

O novo fundo adotará o índice Bloomberg US Large Cap Total Return Index Hedged EUR. "A utilização de índices acompanha uma tendência do mercado de fundos a nível global, sendo importante pela transparência que proporciona no processo de investimento", disseram José França e João Abrantes, citados pelo Montepio Gestão de Activos.