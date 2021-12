Green One e Riverview criam fundo para levantar 100 milhões e investir em Portugal

O turismo e os segmentos residenciais e da hospitalidade são as apostas do fundo de "private equity" "Growth Fund. Este fundo resulta de uma aliança entre a Green One Capital e a Riverview Capital e pretende captar 100 milhões de euros nos mercados internacionais para investir em Portugal.





"A estratégia passa por criar um portfólio que prioriza a segurança e estabilidade do investidor, e que permita a distribuição de rendimentos do fundo o mais cedo possível" explica em comunicado a Green One Capital, sociedade de capital de risco, que opera em Portugal desde 2016 e faz parte do Emerald Group, detido pelo empresário angolano N´Gunu Tiny (na foto).





Aprovado e regulado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Growth Fund destina-se a ser apresentado tanto a investidores de "vistos gold" como investidores institucionais internacionais que queiram investir em Portugal, prevendo-se as primeiras subscrições de 10 investidores em fevereiro de 2022.





A administração do fundo fica a cargo da Green One Capital. Já o promotor, Riverview Capital, é uma empresa irlandesa de investimento financeiro e imobiliário com mais de 75 anos de experiência, concentrada no desenvolvimento ativo de projectos residenciais e hoteleiros de alta qualidade em Portugal e Espanha.



Segundo James Ferris, da Riverview Capital, citado no referido comunicado, "o Fundo Growth é o resultado do amadurecimento dos investimentos que temos vindo a fazer e reflete o compromisso do grupo com Portugal enquanto jurisdição de investimento."





Já Pedro Jordão, administrador da Green One Capital, sublinha que esta parceria abre a oportunidade de "desenvolver um conjunto de projetos, com impacto no nosso mercado, com uma empresa como a Riverview - com quem partilhamos uma visão clara e objetiva dos projetos".