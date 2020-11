O lar doce lar transformou-se em templo do consumo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Foram-se as tendências, ficaram os hábitos. As semanas de confinamento de março e abril deixaram marcas no quotidiano dos consumidores portugueses, que passaram para dentro de casa, permanentemente, muitas das ocasiões de consumo que eram feitas fora. Segundo um estudo da consultora Kantar Worldpanel para a Centromarca, alguns dos comportamentos adotados "à força" nos dias de reclusão, como tomar o pequeno-almoço em casa, ficaram entranhados ...