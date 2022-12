Quando a oferta de investimento se cruza com o estilo de vida

Partilhar artigo



É um automóvel elétrico da marca Mercedes, com estofos de couro macio, a duas velocidades e que atinge os cinco quilómetros na velocidade máxima. Trata-se de um brinquedo sofisticado para crianças a partir dos 3 anos que não se esperaria encontrar num banco mas está à venda por 229,90 euros no Santander.



Não é o único: os maiores bancos têm lojas online e nalguns casos com uma oferta bastante variada,...