| António Leitão



Na primeira edição do "consultório", informaram que seria possível alterar o registo das ações do BES para outro familiar, ainda que apenas seja possível deduzir as menos-valias daí resultantes, na declaração de IRS do próximo ano. Acontece que eu tenho ações do BES em meu nome e, no ano passado, a minha mulher herdou algumas ações também do BES. Se eu pedir para passar as ações que estão em meu nome para o nome da minha mulher, poderei deduzir as menos-valias daí resultantes às mais-valias das vendas que já tenha realizado ou que venha a realizar durante este ano no IRS do próximo ano?





Sim, poderá deduzir as menos-valias resultantes dessa venda às mais-valias que realizou ou venha a realizar durante este ano, sendo que as transações deverão ser declaradas no anexo G da declaração de IRS que irá entregar em 2024.





Relembramos que, para fazer a alteração das contas de registo das ações do BES, os contrapartes na operação deverão informar o BES – Em Liquidação da transação, através do preenchimento de um modelo disponibilizado pelo emitente. A identificação de contrapartes vendedores e compradores será por acordo e iniciativa dos intervenientes, não intervindo o BES na intermediação da operação. Nesse sentido, as alterações de registo não estão sujeitas a qualquer comissão ou encargo.