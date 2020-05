A sua semana dia-a-dia: Cotadas da bolsa apresentam contas

Os dados económicos voltam a centrar atenções. Os Estados Unidos divulgam os números da balança comercial no país, em março. Os investidores procuram verificar qual o impacto da crise nas contas norte-americanas.

Quarta-feira

INE divulga desemprego no trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta a meio da semana as estatísticas do emprego relativas ao primeiro trimestre do ano. O indicador poderá já revelar algum impacto da pandemia, na medida em que as primeiras medidas de confinamento foram implementadas no mês de março.



Quarta-feira CTT e Nos apresentam contas



A empresa de correios e a operadora Nos são as primeira cotadas da bolsa lisboeta a reportar contas, esta semana. Os CTT realizam uma teleconferência com os analistas um dia depois para debater os números do trimestre e as perspetivas para a atividade.



Quinta-feira Governador do Banco de Inglaterra em conferência



Despois de uma semana cheia no palco da política monetária, o governador do Banco de Inglaterra estará presente numa conferência que decorre em Londres. Andrew Bailey poderá deixar indicações sobre novas políticas monetárias que a entidade poderá adotar para combater o impacto da pandemia .



Quinta-feira Dia de resultados na energia



O setor da energia concentra atenções na próxima quinta-feira. Além das contas do grupo EDP no primeiro trimestre do ano, os investidores conhecerão ainda a evolução da atividade operacional da REN nos primeiros três meses do ano. Ao contrário de outras empresas cuja atividade foi mais afetada pela crise da covid-19, nestes casos o impacto nas contas poderá ter sido mais limitado.



Sexta-feira Desemprego nos EUA em abril



Os Estados Unidos divulgam no final da semana, e um dia depois de ser conhecido o número de americanos que recorreu aos apoios relativos a novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, a taxa de desemprego em abril. De acordo com as previsões dos economistas, o desemprego deverá ter subido para 16,3% no mês passado, face a 4,4% no mês anterior.



Sexta-feira "Rating" de Itália avaliado

Depois de na semana a agência Fitch ter cortado o rating de Itália para um nível acima de uma avaliação considerada lixo, a dívida do país volta a ser avaliada. A Moody’s e a DBRS têm previsto para este dia uma possível alteração à notação financeira do país, que é um dos mais afetados pela crise da covid-19.