A sua semana dia a dia: Dados económicos marcam semana do Carnaval

O norte-americano JPMorgan realiza no dia de Carnaval o seu dia do investidor. De acordo com notícias avançadas pela Reuters, o banco deverá anunciar alterações na liderança da sua unidade de investimento. A agência avança os nomes de Viswas Raghavan e James Casey como os escolhidos para coliderarem a unidade de investimento global.

Quarta-feira

Os Estados Unidos da América apresentam os números relativos à venda de casas novas no país. Depois de terem registado uma contração de 0,4% em dezembro, o consenso de economistas antecipa uma subida em janeiro. As estimativas apontam para um crescimento de 2,3% no primeiro mês do ano.



Quinta-feira

Banco da Noruega divulga contas anuais

O Fundo da Noruega, o maior fundo soberano do mundo, vai dar a conhecer os resultados de 2019. Os investimentos do Banco da Noruega deverão ter sido impulsionados pelos bons resultados registados pelos mercados financeiros mundiais. 2019 foi um ano de retornos históricos, em que todas as classes de ativos valorizaram, em especial as ações e a dívida.



Sexta-feira Consumo nos EUA deverá ter aumentado

O consumo, o principal motor do crescimento da economia norte-americana, deverá ter registado um crescimento em janeiro. Segundo as previsões da Bloomberg, os economistas estão a apontar para uma subida do indicador de 0,3%. Este dado sai um dia depois de serem conhecidos os números da economia no final de 2019. O PIB deverá ter avançado 2,2%, nos últimos três meses do ano.

Sexta-feira INE divulga Contas nacionais do quarto trimestre

O Instituto Nacional de Estatística divulga no final da semana as contas nacionais trimestrais, relativas aos últimos três meses do ano, dando a conhecer os últimos valores de indicadores como o PIB ou o défice orçamental. Ainda no mesmo dia sai a estimativa rápida do índice de preços no consumidor, em fevereiro.