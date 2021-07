A sua semana dia a dia: Decisões do BCE e emissão do Benfica

Depois da viagem do presidente da Virgin Galactic, Richard Branson, ao espaço, será, agora, a vez de Jeff Bezos entrar na corrida espacial. O fundador da Amazon parte a bordo da nave espacial da sua empresa Blue Origin. Jeff Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon no passado dia 5 de julho. As viagens destes dois milionários abrem espaço a uma nova área do turismo.