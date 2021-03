A sua semana dia-a-dia: Desconfinamento e bloqueio no Suez em foco

Num momento em que vários países na Europa enfrentam um crescimento do número de novos casos de covid-19, o Reino Unido prossegue com o seu plano de desconfinamento. Depois da reabertura das escolas, o país abre mais atividades. Passam a ser permitidos ajuntamentos ao ar livre com um número máximo de seis pessoas com membros de dois agregados distintos. Reabrem também as instalações desportivas ao ar livre.