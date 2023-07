A sua semana dia a dia: enchente de contas no PSI e bancos centrais

Depois dos bancos é a vez de as gigantes tecnológicas apresentarem contas relativas ao segundo trimestre do ano. O arranque é feito na terça-feira com a Microsoft e Alphabet, seguindo-se a Meta no dia seguinte e a Amazon na quinta-feira. Na Europa, será o setor do luxo a centrar atenções com os relatórios da LVMH e Dior. Em ambos os casos tratam-se dos setores com melhores desempenhos em bolsa este ano.