A sua semana dia-a-dia: Habitação, plano de recuperação e cimeira europeia

António Costa vai iniciar, na segunda-feira, as consultas com os partidos com assento parlamentar, em torno do Programa de Recuperação e Resiliência. O primeiro-ministro irá depois discutir o plano no dia 23, quarta-feira, na Assembleia da República. O programa será em seguida apresentado publicamente em meados do próximo mês, na véspera de ser entregue à Comissão Europeia.