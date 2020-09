A sua semana dia-a-dia: Novo Banco, plano de Costa Silva e rating de Portugal

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, irá ao Parlamento responder aos deputados sobre as polémicas em torno da instituição, nomeadamente a venda de carteiras de ativos. Em foco estarão também as conclusões da auditoria da Deloitte aos atos de gestão do BES e do Novo Banco, entre 2000 e 2018. No dia seguinte será a vez de Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução, ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças.