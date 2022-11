Black Friday: pesquisa e paciência são chaves para comprar bem

Partilhar artigo



Pesquise, pesquise, pesquise. E seja paciente. São estas as principais armas sugeridas pela Deco a quem quer comprar na Black Friday sem enganos nem arrependimentos.



A Black Friday é uma tradição com décadas nos EUA que foi exportada para muitos outros países. Neste ano acontece formalmente a 25 de novembro - o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças -, mas há muito que a data passou a ser pouco mais do que indicativa....