Casas eficientes: apoio às famílias

O Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023, que financia a substituição de janelas ou o isolamento térmico, deverá terminar no final deste mês.



O Governo anunciou que as candidaturas estariam abertas até às 17:59 do dia 31 de outubro de 2023, salvo se fosse, entretanto, esgotada a verba prevista, de 30 milhões de euros. Até agora não houve qualquer informação nesse sentido, tendo ...