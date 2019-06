Compare as comissões dos bancos nacionais no MBWay

O BPI e BCP estão a cobrar 1,248 euros, incluindo Imposto do Selo, nas transferências através do MBWay. Enquanto os clientes do banco liderado por Pablo Forero não pagam se utilizarem a aplicação da entidade, já no BCP estão isentos aqueles que optaram por soluções integradas ou que tenham até 23 anos. O Crédito Agrícola cobra 0,26 euros.