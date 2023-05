Fundos de investimento dão exposição ao risco. Diversificação protege

Partilhar artigo



Com o reembolso do IRS à porta, os investidores com maior apetite pelo risco podem apostar em ações ou obrigações através dos fundos de investimento. Os especialistas em poupança ouvidos pelo Negócios defendem que o investimento deve ser comedido e apenas se o aforrador não precisar do dinheiro no curto prazo para maximizar o retorno a longo prazo. Aconselham ainda a diversificação.



Os fundos de investimento tiveram ...