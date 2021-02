Guia para sobreviver à grande corrida aos portáteis

Desde que trabalhar e estudar em casa passou a ser regra, o computador portátil tornou-se no acessório mais apetecido da estação. Conheça as condições do mercado e o que deve ter em conta na hora de investir.

Guia para sobreviver à grande corrida aos portáteis









