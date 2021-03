Os subsídios a fundo perdido e linhas de crédito à disposição

A nova fase do programa Apoiar tem para distribuir 1.300 milhões de euros em ajudas a fundo perdido, que as empresas podem requerer até 16 de abril. Estão também abertas três linhas de crédito com garantia do Estado.

Conheça os subsídios a fundo perdido e as linhas de crédito à disposição das empresas









