Tigre promete aventura e dinamismo no ano novo chinês

Rigoroso, corajoso e emocional. Estas são as principais características associadas ao signo do Tigre da Água no zodíaco chinês, com o início do ano lunar esta terça-feira."Destemido e cheio de energia, o Tigre traça o seu próprio percurso, mesmo em terreno desconhecido, enquanto o elemento água simboliza movimento e estabilidade", contextualiza Ann-Katrin Petersen, investment strategist, global economics & strategy ...