Vem aí o novo consultório do Negócios e Doutor Finanças (e queremos as suas questões)

Tem dúvidas sobre a declaração de IRS? Não conhece o calendário fiscal? Alguma coisa mudou no seu agregado familiar? Ou, porventura, não sabe o que vai mudar no seu novo trabalho com a entrada em vigor das alterações ao Código do Trabalho. E o seu crédito à habitação, será que encaixa na nova bonificação criada pelo Governo?



O Jornal de Negócios e o Doutor Finanças juntaram-se para trazer até si um consultório semanal que o ajudará a responder a estas e tantas outras questões que mexem com a sua vida e com o seu bolso. Semanalmente, receberemos as suas perguntas e dar-lhe-emos as respostas de que necessita.

Nestas primeiras semanas, dedicaremos o consultório à fiscalidade e à campanha de entrega de IRS de 2023, respondendo às dúvidas sobre a sua declaração de rendimentos anual.

Envie-nos as suas questões para o endereço consultorio@negocios.pt .

A partir da próxima semana, passará a ter disponível no site do Negócios e na edição em papel uma área dedicada a servir os leitores, em parceria com o Doutor Finanças. É também uma forma de o jornal de referência económica do país servir o seu público e os leitores com conteúdos que promovem a literacia financeira.

As respostas serão dadas pelos especialistas do Doutor Finanças, um especialista em finanças pessoais e familiares, que tem como missão ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras. A equipa do Jornal de Negócios fará a receção das questões e sugestão dos dossiês de maior relevo editorial a cada semana, numa lógica de acompanhamento da atualidade.



Para a direção do Jornal de Negócios, "o objetivo da criação deste consultório é chegar a um universo cada vez mais alargado de leitores e a um público mais diverso sempre com a literacia financeira como pano de fundo".





"Numa fase de maior ansiedade financeira nas famílias, queremos contribuir para aumentar o bem-estar financeiro dos portugueses, através da partilha de informação", salienta Sara Antunes, diretora de Comunicação e Conteúdos.



O que é o Doutor Finanças?

O Doutor Finanças é um especialista em finanças pessoais que nasceu em 2014, com o objetivo de ajudar as famílias portuguesas a melhorar a sua saúde financeira. Para isso, conta com uma equipa de especialistas em crédito e com uma equipa multidisciplinar de comunicação que ajuda os consumidores na tomada de decisões informadas, promovendo sempre a literacia financeira como base para uma gestão equilibrada das finanças pessoais.